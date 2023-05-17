Advertisement

أخبار عاجلة

الجميل: نريد الاسراع في انتخاب رئيس للجمهورية لكننا لن نستسلم لأي ضغط يمارس علينا وسنرفض اي مرشح طرف

Lebanon 24
17-05-2023 | 04:18
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجميل: حريصون على إنتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت ممكن لكننا لا نقبل بمنطق الإستسلام ونسعى لإحداث خرقٍ في الملف الرئاسي
lebanon 24
17/05/2023 18:16:24 Lebanon 24 Lebanon 24
نصر الله: نحن لا نفرض مرشحا على أحد وليرشح كل طرف أي اسم يريد ولنذهب إلى المجلس لانتخاب رئيس
lebanon 24
17/05/2023 18:16:24 Lebanon 24 Lebanon 24
أبو الحسن من كليمنصو: لا بديل عن الحوار ولا يجوز هدر الوقت وأمامنا تحديات كبرى فالبلد يغرق ويتفكك وعلينا الذهاب بجدول أعمال واقعي والتوافق على رئيس للجمهورية
lebanon 24
17/05/2023 18:16:24 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: لحل موقت لمسألة تعيين حاكم مصرف لبنان إلى حين انتخاب رئيس للجمهورية ومن الحلول المقترحة تعيين حارس قضائي على البنك المركزي إلى حين انتخاب رئيس وتعيين حاكم
lebanon 24
17/05/2023 18:16:24 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:09 | 2023-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:54 | 2023-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2023-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:09 | 2023-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:19 | 2023-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:01 | 2023-05-17
11:00 | 2023-05-17
10:58 | 2023-05-17
10:52 | 2023-05-17
10:51 | 2023-05-17
10:17 | 2023-05-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website