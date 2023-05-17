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أخبار عاجلة
تأكيد مشاركة الرئيس السوري بشار الأسد في القمة العربية على ان يصلها مباشرة من دون المرور بالرياض (الجديد)
Lebanon 24
17-05-2023
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04:24
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