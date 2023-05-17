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رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري: التوقيع على مذكرة تفاهم لإنشاء الحوار الاستراتيجي مع ألمانيا (الجزيرة)

Lebanon 24
17-05-2023 | 05:24
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