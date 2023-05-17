Advertisement

أخبار عاجلة

رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري: المسألة ليست بين قطر والنظام السوري بل بين النظام وشعبه

Lebanon 24
17-05-2023 | 06:21
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري: التوقيع على مذكرة تفاهم لإنشاء الحوار الاستراتيجي مع ألمانيا (الجزيرة)
lebanon 24
17/05/2023 18:18:54 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية السوري يؤكد حضور الرئيس الأسد للقمة العربية في جدة (العربية)
lebanon 24
17/05/2023 18:18:54 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد بن محمد الأنصاري: لن نطبّع العلاقات مع حكومة النظام السوري واي تطبيع يرتبط في المقام الأول بالتقدم في الحل السياسي الذي يحقق تطلعات الشعب السوري.
lebanon 24
17/05/2023 18:18:54 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا قال وزير الخارجية السورية عن عودة النازحين السوريين؟ (فيديو)
lebanon 24
17/05/2023 18:18:54 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:09 | 2023-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:54 | 2023-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2023-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:09 | 2023-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:19 | 2023-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:18 | 2023-05-17
11:01 | 2023-05-17
11:00 | 2023-05-17
10:58 | 2023-05-17
10:52 | 2023-05-17
10:51 | 2023-05-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website