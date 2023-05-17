Advertisement

أخبار عاجلة

وزارة الخارجية الروسية: نُؤكّد تمديد اتفاق البحر الأسود لتصدير الحبوب (الشرق)

Lebanon 24
17-05-2023 | 10:51
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة الخارجية الروسية: تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة لم تعترض على تمديد اتفاق الحبوب 60 يوما
lebanon 24
17/05/2023 18:20:14 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر تركي رفيع يرجح تمديد العمل باتفاقية تصدير الحبوب من البحر الأسود (رويترز)
lebanon 24
17/05/2023 18:20:14 Lebanon 24 Lebanon 24
روسيا: قد لا نوافق على تمديد اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود
lebanon 24
17/05/2023 18:20:14 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين: أردوغان أعرب عن تقديره لتمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية من موانئ البحر الأسود لمدة 60 يوما (الجزيرة)
lebanon 24
17/05/2023 18:20:14 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:09 | 2023-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:54 | 2023-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2023-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:09 | 2023-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:19 | 2023-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:18 | 2023-05-17
11:18 | 2023-05-17
11:01 | 2023-05-17
11:00 | 2023-05-17
10:58 | 2023-05-17
10:52 | 2023-05-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website