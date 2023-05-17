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الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية لـ "الشرق": القضية الفلسطينية تحظى باهتمام كبير ودعم هائل

Lebanon 24
17-05-2023 | 10:52
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