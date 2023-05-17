24
o
بيروت
25
o
طرابلس
11
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
23
o
جونية
26
o
النبطية
22
o
زحلة
24
o
بعلبك
24
o
بشري
25
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
بايدن: الكل متفق على أننا لن نصل إلى مرحلة التخلف عن سداد الديون (الشرق)
Lebanon 24
17-05-2023
|
11:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بايدن: التخلف عن سداد الديون ليس خياراً
Lebanon 24
بايدن: التخلف عن سداد الديون ليس خياراً
17/05/2023 21:24:27
17/05/2023 21:24:27
Lebanon 24
Lebanon 24
البيت الأبيض: نشعر بقلق بالغ إزاء التخلف المحتمل عن سداد الديون في حال عدم رفع سقف الدين (الشرق)
Lebanon 24
البيت الأبيض: نشعر بقلق بالغ إزاء التخلف المحتمل عن سداد الديون في حال عدم رفع سقف الدين (الشرق)
17/05/2023 21:24:27
17/05/2023 21:24:27
Lebanon 24
Lebanon 24
باول: لا يمكن لمجلس الاحتياطي الفيدرالي حماية الاقتصاد والنظام المالي من أضرار التخلف عن سداد الديون (الشرق)
Lebanon 24
باول: لا يمكن لمجلس الاحتياطي الفيدرالي حماية الاقتصاد والنظام المالي من أضرار التخلف عن سداد الديون (الشرق)
17/05/2023 21:24:27
17/05/2023 21:24:27
Lebanon 24
Lebanon 24
وزيرة الخزانة الأميركية: التخلف الأميركي عن سداد الديون قد يهدد تعافي الولايات المتحدة مما يؤدي إلى "هبوط عالمي من شأنه أن يعيدنا كثيرا إلى الوراء"
Lebanon 24
وزيرة الخزانة الأميركية: التخلف الأميركي عن سداد الديون قد يهدد تعافي الولايات المتحدة مما يؤدي إلى "هبوط عالمي من شأنه أن يعيدنا كثيرا إلى الوراء"
17/05/2023 21:24:27
17/05/2023 21:24:27
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مذيعة الـ MTV بالمايوه تستمتع بوقتها على البحر.. شاهدوا كيف بدت (صور)
Lebanon 24
مذيعة الـ MTV بالمايوه تستمتع بوقتها على البحر.. شاهدوا كيف بدت (صور)
02:00 | 2023-05-17
17/05/2023 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"دعارة علنيّة" في لبنان.. تطبيقٌ على هواتفكم يُظهر "الفظائع" الآن!
Lebanon 24
"دعارة علنيّة" في لبنان.. تطبيقٌ على هواتفكم يُظهر "الفظائع" الآن!
15:54 | 2023-05-16
16/05/2023 03:54:13
Lebanon 24
Lebanon 24
تحركات لتوجيه ضربة قوية للدولار.. ماذا يحدث في الخفاء؟
Lebanon 24
تحركات لتوجيه ضربة قوية للدولار.. ماذا يحدث في الخفاء؟
08:30 | 2023-05-17
17/05/2023 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
برفقة حبيبها ملكة جمال لبنان السابقة بفستان مكشوف ومُثير.. شاهدوا كيف بدت ساندرا رزق (فيديو)
Lebanon 24
برفقة حبيبها ملكة جمال لبنان السابقة بفستان مكشوف ومُثير.. شاهدوا كيف بدت ساندرا رزق (فيديو)
00:19 | 2023-05-17
17/05/2023 12:19:47
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ جديد يُكشف عن أموال المودعين في لبنان.. التفاصيل مهمّة جداً!
Lebanon 24
أمرٌ جديد يُكشف عن أموال المودعين في لبنان.. التفاصيل مهمّة جداً!
14:43 | 2023-05-16
16/05/2023 02:43:20
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
13:40 | 2023-05-17
وزير الخارجية الأميركي: لا دليل على أن الهجوم على قافلة تابعة للحكومة الأميركية في نيجيريا يوم الثلاثاء كان هجوما على البعثة الأميركية (الجزيرة)
13:29 | 2023-05-17
الولايات المتحدة تعلن تضرر منظومة لصواريخ باتريوت في أوكرانيا لكنها لا تزال تعمل (الشرق)
13:10 | 2023-05-17
إطلاق نار كثيف داخل مخيم عين الحلوة تبين بأنه ناجم عن إشكال فردي في الشارع التحتاني
13:09 | 2023-05-17
مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: العلاقة مع بيجين لن تتطور إن لم تدفع الصين روسيا للانسحاب من أوكرانيا (الجزيرة)
12:58 | 2023-05-17
وزير الخارجية السعودي: نؤكد على أهمية ترسيخ اتفاق إعلان جدة من طرفي النزاع بالسودان (العربية)
12:57 | 2023-05-17
وزير خارجية السعودية باجتماع مع مجموعة الاتصال بشأن السوادن: نحث طرفي النزاع على الحوار (العربية)
فيديو
مسابقة جمالية في مصر.. متنافسات من جميع أنحاء العالم (فيديو)
Lebanon 24
مسابقة جمالية في مصر.. متنافسات من جميع أنحاء العالم (فيديو)
02:00 | 2023-05-17
17/05/2023 21:24:27
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهد بث على الهواء مباشرة… سرب نحل "غاضب" يسقط شرطياً أرضاً شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
مشهد بث على الهواء مباشرة… سرب نحل "غاضب" يسقط شرطياً أرضاً شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
01:27 | 2023-05-17
17/05/2023 21:24:27
Lebanon 24
Lebanon 24
ناسا تكشف عن الروبوت الثعبان.. مهمته البحث عن حياة على كوكب زحل
Lebanon 24
ناسا تكشف عن الروبوت الثعبان.. مهمته البحث عن حياة على كوكب زحل
00:53 | 2023-05-14
17/05/2023 21:24:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact