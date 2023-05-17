Advertisement

أخبار عاجلة

إطلاق نار كثيف داخل مخيم عين الحلوة تبين بأنه ناجم عن إشكال فردي في الشارع التحتاني

Lebanon 24
17-05-2023 | 13:10
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إطلاق نار وسقوط جرحى.. هذا ما حصل داخل مخيم عين الحلوة
lebanon 24
18/05/2023 04:27:37 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": إطلاق نار كثيف من أسلحة رشاشة داخل مخيم البص المتاخم لمدينة صور لم تُعرف أسبابه بعد
lebanon 24
18/05/2023 04:27:37 Lebanon 24 Lebanon 24
إطلاق نار في مخيم عين الحلوة.. هل من اشتباكات؟
lebanon 24
18/05/2023 04:27:37 Lebanon 24 Lebanon 24
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: إطلاق صافرات الإنذار في عسقلان وناحل عوز وبيت شكما في غلاف غزة (الجزيرة)
lebanon 24
18/05/2023 04:27:37 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2023-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:30 | 2023-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:19 | 2023-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:17 | 2023-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2023-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:16 | 2023-05-17
19:09 | 2023-05-17
19:08 | 2023-05-17
18:10 | 2023-05-17
16:55 | 2023-05-17
16:46 | 2023-05-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website