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وزير الخارجية الأميركي: لا دليل على أن الهجوم على قافلة تابعة للحكومة الأميركية في نيجيريا يوم الثلاثاء كان هجوما على البعثة الأميركية (الجزيرة)
Lebanon 24
17-05-2023
|
13:40
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