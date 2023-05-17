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مستشار الأمن القومي الأميركي: تمديد اتفاق الحبوب الأوكرانية أمر جيد لكن موسكو للأسف تواصل وضع العراقيل

Lebanon 24
17-05-2023 | 15:53
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