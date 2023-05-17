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مستشار قائد قوات الدعم السريع يوسف عزت : قائد القوات محمد حمدان دقلو "حميدتي" مستعد لوقف إطلاق النار والأعمال القتالية في السودان

Lebanon 24
17-05-2023 | 16:25
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