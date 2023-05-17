Advertisement

أخبار عاجلة

إنترفاكس: أرمينيا تعلن مقتل عسكري بعد قصف شنته أذربيجان

Lebanon 24
17-05-2023 | 18:10
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مقتل عسكري أرميني بعد قصف شنّته أذربيجان
lebanon 24
18/05/2023 04:29:50 Lebanon 24 Lebanon 24
موسكو تعلن مقتل قائدين عسكريين روسيين على الجبهة في أوكرانيا (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
18/05/2023 04:29:50 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام روسية تعلن أن السلطات اعتقلت امرأة يشتبه في مسؤوليتها عن مقتل مدون عسكري روسي في سان بطرسبرغ
lebanon 24
18/05/2023 04:29:50 Lebanon 24 Lebanon 24
أذربيجان تعلن السيطرة على مرتفعات وأراض ٍ على الحدود مع أرمينيا
lebanon 24
18/05/2023 04:29:50 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2023-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:30 | 2023-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:19 | 2023-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:17 | 2023-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2023-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:16 | 2023-05-17
19:09 | 2023-05-17
19:08 | 2023-05-17
16:55 | 2023-05-17
16:46 | 2023-05-17
16:41 | 2023-05-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website