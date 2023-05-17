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أخبار عاجلة
عمدة كييف يقول إن الهجوم على العاصمة متواصل ويدعو السكان إلى البقاء في الملاجئ
Lebanon 24
17-05-2023
|
22:44
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