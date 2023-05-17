Advertisement

أخبار عاجلة

مسؤول أوكراني: اندلاع حرائق في موقعين بكييف عقب وقوع انفجارات جراء هجمات صاروخية

Lebanon 24
17-05-2023 | 23:06
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بالفيديو: انفجارات تهز كييف.. والدفاع الجوي الأوكراني يتصدى لهجمات روسية
lebanon 24
18/05/2023 08:05:34 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئاسة الفلسطينية تحمّل الادارة الأميركية "المسؤولية عن تدهور الأوضاع" من جراء الصمت عن الهجمات الإسرائيلية وعدم التدخل الفوري لوقفها
lebanon 24
18/05/2023 08:05:34 Lebanon 24 Lebanon 24
انفجارات أوديسا سببها هجمات صاروخية
lebanon 24
18/05/2023 08:05:34 Lebanon 24 Lebanon 24
انفجارات تهز كييف وعدة مناطق في أوكرانيا.. ماذا يجري؟
lebanon 24
18/05/2023 08:05:34 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
23:55 | 2023-05-17
22:44 | 2023-05-17
22:43 | 2023-05-17
22:23 | 2023-05-17
19:16 | 2023-05-17
19:09 | 2023-05-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website