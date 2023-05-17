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الخارجية الصينية: مبعوث صيني زار كييف في الفترة من 16-17 أيار والتقى الرئيس الأوكراني

Lebanon 24
17-05-2023 | 23:55
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