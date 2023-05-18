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إذاعة الجيش الإسرائيلي: اشتعال النيران في سيارة بوسط تل أبيب والسلطات تشتبه في أن السبب عبوة ناسفة

Lebanon 24
18-05-2023 | 03:59
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