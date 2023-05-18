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الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يصل إلى جدة للمشاركة في القمة العربية الـ 32

Lebanon 24
18-05-2023 | 04:10
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