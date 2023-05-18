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وزارة الخارجية السورية لـ"العربية": نُريد عودة اللاجئين إلى وطنهم وهذه العودة لها متطلبات

Lebanon 24
18-05-2023 | 05:33
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