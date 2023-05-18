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"نيويورك تايمز" عن مسؤول أوكراني كبير: 4 دول أوروبية أكدت استعدادها لإرسال طائرات "إف 16" لأوكرانيا
Lebanon 24
18-05-2023
|
05:44
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