رئيس المجلس الدستوري لـ"الجديد": دعينا إلى جلسة الاثنين المقبل وسيكون هناك جلسات أخرى وصولا إلى قرار يتعلق بالطعن بقانون التمديد للمجالس البلدية على أن يكون هناك جلسات متتالية بحال لم يتخذ القرار

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