Advertisement

أخبار عاجلة

رئيس المجلس الدستوري لـ"الجديد": دعينا إلى جلسة الاثنين المقبل وسيكون هناك جلسات أخرى وصولا إلى قرار يتعلق بالطعن بقانون التمديد للمجالس البلدية على أن يكون هناك جلسات متتالية بحال لم يتخذ القرار

Lebanon 24
18-05-2023 | 07:19
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مصادر المجلس الدستوري لـ"الجديد": لازلنا في المراحل الأولية لقراءة التقرير وضمينا 3 طعون بقانون إرجاء الانتخابات البلدية ولا قرار في هذه الجلسة
lebanon 24
18/05/2023 16:43:36 Lebanon 24 Lebanon 24
عن الطعون بقانون التمديد للإنتخابات البلدية.. ماذا كشف رئيس "الدستوري"؟
lebanon 24
18/05/2023 16:43:36 Lebanon 24 Lebanon 24
سيتم تقديم طعن جديد أمام المجلس الدستوري بقانون التمديد للمجالس البلدية والإختيارية ظهر اليوم من قبل النواب بولا يعقوبيان وملحم خلف وابراهيم منيمنة وسينتيا زرازير وحليمة قعقور وفراس حمدان ونجاة عون صليبا والياس جرادي وياسين ياسين وأشرف ريفي (LBCI)
lebanon 24
18/05/2023 16:43:36 Lebanon 24 Lebanon 24
وائل أبو فاعور: لانتخاب رئيس جامع ووفاقي وللأسف "نحنا مفكرين انو الدول ما عندا شغلة ولا عملة إلا لبنان" وهناك أنانية وعدم شعور بالمسؤولية (الجديد)
lebanon 24
18/05/2023 16:43:36 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:30 | 2023-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:35 | 2023-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2023-05-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:53 | 2023-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2023-05-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:36 | 2023-05-18
09:18 | 2023-05-18
09:04 | 2023-05-18
08:47 | 2023-05-18
08:39 | 2023-05-18
08:30 | 2023-05-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website