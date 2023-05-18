رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عبر قناة "العراقية الإخبارية": العراق دائماً اليد المعطاءة للبنان في هذا الظرف الصعب و أشكر العراق حكومة وشعباً على كل ما يقدمه للبنان

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