ميقاتي: لولا النفط العراقي لما كان لدينا ولا دقيقة كهرباء ومن خلاله بقيت التغذية مستمرة في المؤسسات العامة وعلى رأسها مرفأ بيروت ومطار رفيق الحريري الدولي

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