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ميقاتي: لولا النفط العراقي لما كان لدينا ولا دقيقة كهرباء ومن خلاله بقيت التغذية مستمرة في المؤسسات العامة وعلى رأسها مرفأ بيروت ومطار رفيق الحريري الدولي

Lebanon 24
18-05-2023 | 08:10
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