ميقاتي: نبشّر اللبنانيين بزيادة ساعات الكهرباء إلى كل لبناني وإلى كل منزل بفضل النفط العراقي ومبادرة الفيول العراقي صدرت من العراق خصوصاً أننا مررنا بعراقيل لتسديد المبالغ المطلوبة

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