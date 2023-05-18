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ميقاتي: نأسف أننا بدون رئيس جمهورية منذ 6 أشهر وأدعو إلى حوار بين الأفرقاء اللبنانيين للاتفاق على رئيس جمهورية

Lebanon 24
18-05-2023 | 08:12
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