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مسؤول أميركي لـ"سكاي نيوز": إدارة بايدن لا تزال مترددة بشأن إرسال مقاتلات "إف 16" إلى أوكرانيا

Lebanon 24
18-05-2023 | 09:36
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