بوحبيب لـ"الجديد: العنوان الأوحد لهذه القمة هو "صفر خلافات" حيث لم يحصل أي خلاف بين الدول على صعيد المقررات وفي الشأن السوري تم البناء على مندرجات الإجتماع التشاوري في الأردن مع بعض التعديلات الطفيفة

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