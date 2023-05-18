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مستوطنون إسرائيليون يعتدون على فلسطينيين ويرشقون طواقم صحفية بالحجارة قرب باب العامود في القدس (الجزيرة)
Lebanon 24
18-05-2023
|
11:03
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