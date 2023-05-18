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قوات الاحتلال تستخدم طائرات مسيرة لإطلاق قنابل الغاز على فعالية العلم الفلسطيني قرب السياج الحدودي شرق غزة (الجزيرة)

Lebanon 24
18-05-2023 | 11:30
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