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إصابة 4 متظاهرين أحدهم بالرصاص الحي و3 بقنابل الغاز في اعتداءات الاحتلال عليهم شرق غزة (الميادين)

Lebanon 24
18-05-2023 | 11:34
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