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الخارجية المصرية: مصر تطالب بضرورة احترام الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس (الشرق)

Lebanon 24
18-05-2023 | 11:39
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