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الخارجية الأميركية: ندعو إيران إلى عدم تنفيذ الإعدام بحق 3 أشخاص على صلة بمشاركتهم في الاحتجاجات (الشرق)

Lebanon 24
18-05-2023 | 13:21
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