نائبة المتحدث باسم البنتاغون سابرينا سينغ: يمكننا التأكيد أن أحد أنظمة باتريوت في أوكرانيا قد تعرض لأضرار ولكن تم إصلاحه وعاد للعمل بشكل كامل (الحرة)

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