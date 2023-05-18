القرم: وفرّت على الدولة 48 مليون دولار في ملف الايجارات إذ كانت ستدفع بالدولار الفرش وقمنا بايداعها بالشك وضميري مرتاح اذا ذهبت أمام ديوان المحاسبة

Lebanon 24