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أخبار عاجلة
اجتماع يعقد في هذه الاثناء بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي في جدة
Lebanon 24
19-05-2023
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03:24
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