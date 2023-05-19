البيان الختامي للقمة العربية التي ستعقد اليوم في جدة سيتضمن حث السلطات اللبنانية على مواصلة جهودها لانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة في اقرب وقت ممكن (الجديد)

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