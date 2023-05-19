رئيس الوزراء الجزائري: أرحب بعودة سوريا واستعادتها مقعدها في الجامعة العربية وسعينا إلى توسيع الاعترافات الدولية بدولة فلسطين وعلى المجتمع الدولي وضع حد لسياسة الاستيطان الإسرائيلي

Lebanon 24