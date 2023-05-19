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أبو الغيط: نُرحّب بالرئيس بشار الأسد بعد عودة سوريا إلى مقعدها والحلّ السياسي هو الوحيد من أجل إنهاء أزمة سوريا

Lebanon 24
19-05-2023 | 07:50
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