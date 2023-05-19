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العاهل الأردني: السلام العادل والشامل لن يتحقق إلا بإقامة دولة فلسطينية مستقلة

Lebanon 24
19-05-2023 | 08:23
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