الرئيس المصري: نُؤكّد تمسكنا بمبادرة السلام العربية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ونُحذّر من أنّ استمرار إدارة الصراع عسكريا بين الفلسطينيين والإسرائيليين سيُؤدي لتفجير الأوضاع

Lebanon 24