Advertisement

أخبار عاجلة

الرئيس الصومالي: نثمن الجهود السعودية والأميركية بشأن إنهاء الصراع في السودان

Lebanon 24
19-05-2023 | 09:22
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس الصومالي: نُثمّن كافة الجهود لإنهاء الصراع في السودان
lebanon 24
19/05/2023 19:00:06 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الخارجية الإماراتية تؤكد أهمية الجهود السعودية والأميركية لتوقيع الاتفاق بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع الذي يقضي بوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام
lebanon 24
19/05/2023 19:00:06 Lebanon 24 Lebanon 24
يسارعون لإنهاء الصراع فيه.. هذا ما يخشاهُ جيران السودان
lebanon 24
19/05/2023 19:00:06 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: نعمل على التوصل لوقف إطلاق النار في السودان ونثمن دور السعودية في استضافة المحادثات (الجزيرة)
lebanon 24
19/05/2023 19:00:06 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:38 | 2023-05-19
11:16 | 2023-05-19
10:50 | 2023-05-19
10:50 | 2023-05-19
10:47 | 2023-05-19
10:16 | 2023-05-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website