رئيس الوزراء العراقي: أدعو الجامعة العربية إلى بناء تكتل اقتصادي لاستغلال مواردنا ونرحب بالاتفاق بين إيران والسعودية وهي خطوة دعمها العراق وعمل عليها خدمة للإزدهار في المنطقة

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