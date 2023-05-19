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ميقاتي: لقد جاء القادة العرب إلى السعودية حاملين إليها آمال شعوبهم والآمهم ومتطلِّعين إلى تحقيق غدٍ أفضلَ لهم في ظلِّ رئاسة المملكة للدورة الحالية للقمة

Lebanon 24
19-05-2023 | 09:39
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