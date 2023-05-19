ميقاتي: إن المشكلات والقضايا العربية نعرفها جميعا من مأساة فلسطين الى اليمن ومؤخراً الى الوضع المؤسف في السودان ولكن أنا أريد أن أتحدث عن وطني لبنان الذي يستمر في معاناته من أزمات متعددة أرخت بثقلها على الشعب اللبناني

Lebanon 24