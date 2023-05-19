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ميقاتي: لا بد من تأكيد احترام لبنان لكافة القرارات الدولية المتتالية الصادرة عن مجلس الأمن الدولي وقرارات الجامعة العربية وميثاقها والالتزام بتنفيذ مندرجاتها

Lebanon 24
19-05-2023 | 09:42
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