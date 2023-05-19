ميقاتي: لولا هذه الرعاية لكان وضعُ لبنان الماليُّ والاقتصاديُّ والاجتماعي أشدَّ قساوةً وإيلامًا وكم نتمنى عودة سريعة لجميع الأخوة العرب إلى لبنان

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