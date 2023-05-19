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إعلان جدة: نؤكّد ضرورة تعزيز الظروف المناسبة لعودة اللاجئين السوريين والالتزام بالحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها
Lebanon 24
19-05-2023
|
10:47
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