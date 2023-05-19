Advertisement

أخبار عاجلة

إعلان جدة: نؤكّد ضرورة تعزيز الظروف المناسبة لعودة اللاجئين السوريين والالتزام بالحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها

Lebanon 24
19-05-2023 | 10:47
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مسودة مشروع القرار العربي تؤكد الحرص على أمن سوريا واستقرارها وعروبتها وسيادتها ووحدة أراضيها كما الحرص على إطلاق دور عربي قيادي في جهود حل الأزمة السورية يعالج جميع تبعاتها (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
19/05/2023 19:06:24 Lebanon 24 Lebanon 24
"إعلان جدة": الجيش السوداني والدعم السريع يؤكدان التزامهما بسيادة السودان ووحدته
lebanon 24
19/05/2023 19:06:24 Lebanon 24 Lebanon 24
البيان الختامي للاجتماع التشاوري يطالب بالحفاظ على سيادة سوريا بإنهاء وجود الميليشيات
lebanon 24
19/05/2023 19:06:24 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس السوري يبحث مع منسق الإغاثة في الأمم المتحدة سبل مساعدة سوريا على التعافي من تبعات الزلزال وتهيئة الظروف لعودة (سكاي نيوز)
lebanon 24
19/05/2023 19:06:24 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:38 | 2023-05-19
11:16 | 2023-05-19
10:50 | 2023-05-19
10:50 | 2023-05-19
10:16 | 2023-05-19
10:13 | 2023-05-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website