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الجيش عبر "تويتر": لواء المشاة التاسع أجرى مناورة تحاكي مهاجمة مجموعة إرهابية والقضاء عليها

Lebanon 24
19-05-2023 | 12:10
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