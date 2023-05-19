Advertisement

أخبار عاجلة

أردوغان لشبكة "سي إن إن": سنشجع مليون لاجئ سوري لدينا على العودة إلى ديارهم (الشرق)

Lebanon 24
19-05-2023 | 12:20
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة الخارجية السورية لـ"العربية": نُريد عودة اللاجئين إلى وطنهم وهذه العودة لها متطلبات
lebanon 24
19/05/2023 21:35:17 Lebanon 24 Lebanon 24
"مرحلة جديدة" بملف سوريا في قمة جدة.. اللاجئون والمخدرات على رأس الاولويات
lebanon 24
19/05/2023 21:35:17 Lebanon 24 Lebanon 24
أردوغان: العودة الطوعية للاجئين السوريين بدأت
lebanon 24
19/05/2023 21:35:17 Lebanon 24 Lebanon 24
بو حبيب تعليقاً على ملف عودة النازحين: سوريا لا تستطيع اعادتهم وقالها لنا الرئيس الاسد "أهلا وسهلا بهم اذا بدهم يرجعوا لكن انا لا استطيع اجبارهم على العودة بما ان الامم المتحدة تدفع لهم"
lebanon 24
19/05/2023 21:35:17 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:28 | 2023-05-19
14:25 | 2023-05-19
13:29 | 2023-05-19
13:24 | 2023-05-19
13:14 | 2023-05-19
13:07 | 2023-05-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website