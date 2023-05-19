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وزير الخارجية السعودي: إعلان جدة تضمن مبادرات لتعزيز العمل العربي والتأكيد على مركزية القضية الفلسطينية
Lebanon 24
19-05-2023
|
12:41
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