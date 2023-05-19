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أبو الغيط: الجانب العربي أعطى دول الجوار فرصة لبدء صفحة جديدة وعلى تركيا وإيران "التقاط الخيط"

Lebanon 24
19-05-2023 | 12:57
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